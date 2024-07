Ulm (ots) - Über eine aufgebrochene Eingangstür gelangte ein Einbrecher in den Nachtstunden in die Gaststätte in der Stuttgarter Straße. In der Gaststätte fand der Unbekannte Bargeld und brach einen Geldspielautomaten auf. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen ...

mehr