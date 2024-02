Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg/ Schopfheim: Quad entwendet und in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.02.2024, um kurz nach Mitternacht, wurde der Polizei ein brennendes Quad auf dem Verbindungsweg zwischen Wiechser Straße und Felix-Platter-Weg in Maulburg gemeldet. Das Kennzeichen war noch sichtbar und so konnte der Halter schnell ausfindig gemacht werden. Wie sich herausstellte wurde das Quad dem Besitzer in der Hohe-Flum-Straße in Schopfheim am Samstagabend, 17.02.2024, nach 18.30 Uhr entwendet. Der Sachschaden am Quad beläuft sich auf rund 4500 Euro. Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/1760) bittet Zeugen, welchen das Quad im Vorfeld aufgefallen war oder verdächtige Wahrnehmungen auf dem Verbindungsweg gemacht haben, sich zu melden.

