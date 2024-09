Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Randaliert und Widerstand geleistet

Gronau (ots)

In einer psychiatrischen Einrichtung endete für einen 19-Jährigen in Gronau am Mittwoch ein Polizeieinsatz. Die Kräfte waren am Nachmittag alarmiert worden, weil der Mann im Bereich seiner Unterkunft randalierte. Als die Beamten eintrafen, machte er Anzeichen, sich selbst mit einem Messer verletzen und zugleich die Beamten mit Stichgesten in ihre Richtung offensichtlich von sich fernhalten zu wollen. Im weiteren Verlauf ließ er sich zunächst beruhigen. Als die Polizeibeamten beabsichtigten, den Jordanier in Gewahrsam zu nehmen, ergriff er die Flucht und stieg aus einem Fenster aufs etwa zwei Meter hohe Hausdach. Von dort wollte er an einem Regenfallrohr herunterklettern. Die Beamten konnten den 19-Jährigen schließlich durch Einsatz des Distanz-Elektro-Impulsgerätes widerstandslos festnehmen. Er wurde zunächst in die Polizeiwache in Gronau gebracht und anschließend nach entsprechender Prüfung in ein Krankenhaus eingeliefert. (to)

