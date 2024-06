POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises ist für die Europameisterschaft gerüstet

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Ennepe-Ruhr-Kreis: Die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises ist für die Europameisterschaft gerüstet

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Nur auf den ersten Blick haben der Ennepe-Ruhr-Kreis und damit auch die Kreispolizeibehörde wenig Bezüge zu der Europameisterschaft 2024. Deutschland ist das Austragungsland und in Nordrhein-Westfalen liegen mit Köln, Dortmund, Gelsenkirchen und Düsseldorf gleich vier Austragungsorte in der Nähe des EN-Kreises. Außerdem ist die slowenische Nationalmannschaft in Sprockhövel, also damit auch im Kreisgebiet, untergebracht. "Diese Gegebenheiten müssen bei der Kräfteplanung und auch bei den Anforderungen aus anderen Behörden beachtet werden", erklärt Polizeioberrat Dominik Helms, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz (GE). Trotz der EM dreht sich die Welt in den Kommunen, für die die Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig sind, weiter. Ein kräfteforderndes Ereignis findet nämlich genau im Zeitraum der Europameisterschaft statt: die Gevelsberger Kirmes. "In unseren Planungen finden natürlich alle stattfindenden Feste, ob mit Fußballbezug oder nicht, besondere Beachtung. Daher haben wir im Rahmen der Vorbereitung dafür gesorgt, dass auch für kurzfristige Einsatzanlässe jederzeit Einsatzkräfte zur Verfügung stehen", führt Dominik Helms weiter aus. Zusätzlich wird die Polizei aus dem EN-Kreis heraus andere Polizeibehörden unterstützen. Auch das ist ein wichtiger Aspekt in der Kräfteplanung, der neben der Direktion GE auch alle anderen Direktionen der Behörde beschäftigt. Durch die landesweit ausgerufene Urlaubssperre aller Polizeidienststellen ist diese herausfordernde Planung möglich.

"Was für uns als Behörde auch sehr wichtig ist, ist die interne Zusammenarbeit. Nicht nur meine Direktion ist gefragt, das ist so ein großes Ereignis, bei dem alle mit anpacken müssen. Und das klappt bei uns wirklich hervorragend", lobt er die gemeinsame Zusammenarbeit innerhalb der Kreispolizeibehörde. Die Direktion Zentrale Aufgaben ist insbesondere für weitreichende logistische Planungen erforderlich. Die Direktionen Verkehr und Kriminalität haben, wie andere Polizeibehörden in NRW auch, diverse Präventionsmaßnahmen geplant, die für einen ruhigen Verlauf im EN-Kreis sorgen sollen. Neben diesen Präventionsmaßnahmen werden die Mitarbeitenden dieser Direktionen behördenübergreifend für weitere kriminalpolizeiliche Tätigkeiten eingesetzt. Zusätzlich wird das Presseteam vor und während der EM Präventionshinweise und Tipps im Zusammenhang mit der Europameisterschaft veröffentlichen. Diese stehen unter dem landesweiten Motto "bereit, wenn ihr uns braucht". "Damit wir gemeinsam und friedlich die EM in Deutschland und im EN-Kreis feiern können."

