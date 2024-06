Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Auffahrunfall auf der Milsper Straße- Eine Person wird leicht verletzt

Schwelm (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der Milsper Straße kam es am 04.06.2024 um 17:55 Uhr. Ein 38-jähriger Ennepetaler befuhr mit seinem Nissan die Milsper Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. Durch Unachtsamkeit übersah er den Pkw eines 26-jährigen Remscheiders, der mit seinem Seat an einer Ampel stoppte. Er fuhr auf den Seat auf. Der Remscheider wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war vor Ort nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Wert. Für beide Pkw wurde ein Abschleppwagen bestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell