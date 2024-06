Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Anteilnahme für den getöteten Polizisten aus Mannheim gezeigt

Bild-Infos

Download

Gevelsberg (ots)

Eine eindrucksvolle Geste zeigte ein Gevelsberger Jugendlicher (ca. 15 Jahre) am heutigen Tag um 15:30 Uhr auf der Polizeiwache in Gevelsberg. Als Anteilnahme für den getöteten Polizeibeamten aus Mannheim übergab er an die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache einen Blumenstrauß. Eine Geste die zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger im Ennepe-Ruhr-Kreis zu tiefst über diesen Vorfall betroffen sind. Herzliche Dank.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell