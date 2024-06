Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn- drei Fahrzeuge betroffen, eine Person leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Gleich drei Pkw wurden bei einem Unfall am 03.06.2024, gegen 16:20 Uhr, auf der Lindenstraße in Ennepetal beschädigt. Eine 36-jährige Wuppertalerin befuhr mit ihrem Pkw der Marke Audi die Lindenstraße in Fahrtrichtung Milsper Straße. Aufgrund von Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem geparkten Pkw der Marke Mazda zusammen. In diesem Fahrzeug befand sich eine 85-jährige Ennepetalerin, welche durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Durch die Wucht der Kollision wurde der geparkte Mazda auf einen weiteren geparkten Pkw der Marke BMW geschoben.

Insgesamt entstand an allen Fahrzeugen ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Wert.

