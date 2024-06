Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Öffentlichkeitsfahndung - EC-Karte nach Diebstahl verwendet

Hattingen (ots)

Am 09.12.2023 wurde der Geschädigten die Geldbörse in Hattingen Holthausen entwendet. Unmittelbar danach wurde mit der EC-Karte der Geschädigten ein hoher Geldbetrag an einem Geldautomaten abgehoben. Hierbei konnte ein unbekannter Tatverdächtiger videografiert werden. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/136891

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter der 02336-9166-0 an uns.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell