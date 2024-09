Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Abgestellten Wagen angefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Schladskamp;

Unfallzeit: 24.09.2024, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr;

Die hintere Beifahrertür eingedrückt, die Karosserie teils aufgerissen - so stellte sich der Schaden dar, den ein Unbekannter in Borken an einem geparkten Fahrzeug angerichtet hat. Zu dem Unfall kam es am Dienstagvormittag auf dem Schladskamp, wo der dabei beschädigte weiße Firmenwagen gestanden hatte. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell