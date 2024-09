Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte werfen mit Eiern

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Uhlandstraße;

Tatzeit: 24.09.2024, gegen 21.35 Uhr;

In Gefahr gebracht haben Unbekannte am Dienstagabend die Autofahrer auf der Uhlandstraße in Bocholt. Sie warfen gegen 21.35 Uhr mit rohen Hühnereiern nach Autos, die an ihnen vorbeifuhren. Ein Fahrzeug wurde dabei getroffen. Laut Zeugenaussagen konnten die beiden Täter wie folgt beschrieben werden: dunkel gekleidet, einer von ihnen mit einem Fahrrad, der andere mit einem E-Scooter unterwegs. Die Polizei sucht weitere Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell