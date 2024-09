Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring;

Tatzeit: zwischen 23.09.2024, 19.00 Uhr, und 24.09.2024, 15.00 Uhr;

Die Fahrertür nur angelehnt, Mittelkonsole und Handschuhfach durchsucht - so fand eine Frau ihren geparkten Pkw vor. Sie hatte ihn in einer Tiefgarage am Theodor-Heuss-Ring in Bocholt abgestellt. Hier stand das Auto zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag. Unbekannte hatten sich unerlaubt Zutritt zum Wagen verschafft und diverse Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei erneuert ihren Appell, keine Wertsachen im Pkw zurückzulassen. (ao)

