POL-BOR: Bocholt - Diebe dringen in Keller ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Südmauer;

Tatzeit: zwischen 23.09.2024, 18.00 Uhr, und 24.09.2024, 08.30 Uhr;

Aus dem Keller eines Wohnhauses haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt ein Pedelec entwendet. Zudem ließen die Täter ein Ladegerät und ein Steuerungsgerät mitgehen. Die Tat ereignete sich in einem Gebäude an der Straße Südmauer. Bei dem erbeuteten Elektrorad handelt es sich um ein dunkel lackiertes Pedelec vom Typ Gazelle Arroyo C7. Hinweise erbittet die Polizei in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 (to)

