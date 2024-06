Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Mehrere Diebstähle in Supermärkten im Bereich Grimmen

Grimmen (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es in Grimmen und Umgebung zwischen 13:45 Uhr und 15:15 Uhr gleich zu drei Diebstählen in Supermärkten. Diese könnten nach ersten Ermittlungen im Zusammenhang stehen.

Gegen 13:45 Uhr wurde einer 60-jährigen geschädigten Deutschen in einem Supermarkt im Richtenberger Gewerbering das Portemonnaie aus ihrer Einkaufstasche heraus, welche im Wagen stand, entwendet. In der Geldbörse befanden sich Ausweispapiere, Bargeld sowie Geld- und Kreditkarten.

Zu einer ähnlichen Tat kam es gegen 15 Uhr in einem anderen Supermarkt in der Heinrich-Heine-Straße in Grimmen. Hier gab eine 75-jährige Deutsche an, dass sich ihre Handtasche während des Einkaufs in der Kindersitzhalterung des Einkaufswagens befand. Beim Bezahlen stellte sie fest, dass diese nicht mehr da war. Auch hier fehlen die Geldbörse mit Bargeld und diversen Ausweisdokumenten.

Wenig später wurde aus einem Supermarkt in der Stralsunder Straße ebenfalls ein Diebstahl gemeldet. Hier wurde die Geldbörse mit Bargeld sowie das Mobiltelefon entwendet.

Die 75-jährige Deutsche teilte mit, dass ihr in diesem sowie im vorher besuchten Markt zwei Personen aufgefallen sind.

Eine weibliche Person kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,60m groß, - normale Statur, - schwarze, zusammengebundene Haare (vermutlich Dutt), - helles Tuch im Haar, - helles T-Shirt

Eine zweite männliche Person beschreibt sie wie folgt:

- etwa 1,60-1,70m groß, - kurze dunkelblonde/braune Haare - bekleidet mit einem blauen Oberteil und einer langen dunklen Hose

Beide Personen hatten keinen Einkaufswagen dabei.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Grimmen unter 038326 570, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Aufgrund der Geschehnisse weist die Polizei nochmals ausdrücklich darauf hin, Handtaschen oder Geldbörsen nie unbeaufsichtigt in Einkaufswagen zurück zu lassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell