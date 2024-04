Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 11. April 2024 um 17:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Airport Weeze eine 32-jährige Niederländerin im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreiskontrolle eines Fluges nach Edinburgh. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Reisende in den polizeilichen Datenbeständen mit einem Suchvermerk gespeichert war. Die Staatsanwaltschaft in Kleve suchte die Frau mit einem Haftbefehl zur Erzwingungshaft, da die Betroffene sich auf die ergangene Haftantrittsladung nicht gestellt hatte. Die Niederländerin wurde daraufhin verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle am Flughafen gebracht. Die drohende zweitägige Haftstrafe konnte die Frau vor Ort abwenden, da sie die Geldstrafe in Höhe von 40 Euro bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gestattete die Bundespolizei ihr die Ausreise nach Großbritannien.

