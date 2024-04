Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnhof Minden - Bundespolizei verhaftet 51-Jährigen und nimmt Minderjährigen in Gewahrsam

Minden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (11. April) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Bahnhof Minden einen 51-jährigen Mann verhaftet und einen 14-jährigen Jungen in Gewahrsam genommen.

Kurz nach Mitternacht stellten die Bundespolizisten bei der polizeilichen Kontrolle des 51-Jährigen fest, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt zur Festnahme ausgeschrieben war. Das Amtsgericht hatte den Mann 2023 wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafe ignorierte er, weswegen ein Haftbefehl erlassen wurde.

Da er auch vor Ort nicht in der Lage war, die Geldstrafe zu begleichen, verhafteten die Einsatzkräfte den polnischen Staatsangehörigen und lieferten ihn zur Verbüßung einer 15-tägigen Ersatzfreiheitstrafe in eine Justizvollzuganstalt ein.

Gegen 02:30 Uhr trafen die Beamten einen 14-jährigen Mindener alleine am Bahnhof an. Laut eigenen Angaben war er zuvor mit Freunden unterwegs und wollte morgens vom Bahnhof aus zur Schule. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt Minden wurde der Minderjährige durch die Einsatzkräfte an seiner Wohnanschrift dem Vater übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell