Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Teure Einreise - Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (10. April) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach diesem fahnden.

Gegen 7:40 Uhr wurde ein 46-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest/ Rumänien am Flughafen Dortmund vorstellig. Dieser händigte den Beamten seinen rumänischen Reisepass aus. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Traunstein per Haftbefehl nach dem Mann suchte. Das Amtsgericht Laufen hatte den rumänischen Staatsbürger im Dezember 2014 rechtskräftig, wegen Urkundenfälschung, zu einer Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen zu je 30,- Euro verurteilt.

Einen Teil der geforderten Summe hatte der Gesuchte in der Vergangenheit bereits beglichen. Die Restsumme in Höhe von 1.360 Euro (inkl. Verfahrenskosten) konnte der Verurteilte aufbringen und somit eine 36-tägige Haftstrafe umgehen.

