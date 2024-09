Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Ausgewichen und von der Straße abgekommen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Graes, Ahauser Straße (Kreisstraße 20);

Unfallzeit: 24.09.2024, 09.30 Uhr;

Ein leichtverletzter Fahrer, ein beschädigtes Fahrzeug und eine mehrere Stunden andauernde Straßensperrung - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Dienstagmorgen auf der Ahauser Straße (Kreisstraße 20) in Ahaus-Graes gekommen ist.

Ein 21 Jahre alter Ahauser war dort gegen 09.30 Uhr mit seiner Arbeitsmaschine aus Richtung Graes kommend in Richtung Epe unterwegs. Ihm kam ein Lkw entgegen, der dabei über die Mittellinie in die Fahrbahn des Ahausers hineinragte. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 21-Jährige nach rechts aus. Er geriet mit seinem Wagen auf den angrenzenden Grünstreifen, rutschte dabei in den Graben und kippte mit seiner Arbeitsmaschine auf die Seite. Der Ahauser erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte behandelten ihn vor Ort ambulant. Für die Bergung seines Fahrzeugs aus dem Straßengraben mussten Kranwagen zum Einsatz kommen.

Der Unbekannte setzte mit seinem Lkw seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen 7,5-Tonner. Nähere Angaben liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell