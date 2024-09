Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallbeteiligte gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Josefstraße;

Unfallzeit: 23.09.2024, 12.15 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelecfahrer ist es am Montagmittag in Stadtlohn gekommen. Ein 37-jähriger Mann aus Stadtlohn hatte mit seinem Fahrrad die Josefstraße in Richtung Butenstadt befahren. Gegen 12.15 Uhr sei ihm in Höhe einer dortigen Musikschule ein Skoda in hellem Anthrazit entgegengekommen. Die Fahrerin sei an in ihrer Fahrtrichtung rechtsseitig abgestellten Fahrzeugen vorbeigefahren. Auf der Seite des Radfahrers haben allerdings auch geparkte Pkw gestanden, somit konnte er nicht ausweichen und es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Die Frau habe sich kurz nach seinem Wohlbefinden erkundigt und habe dann ihren Weg fortgesetzt. Die Unfallbeteiligte wird wie folgt beschrieben: etwa Mitte 60, schulterlanges kupferfarbenes Haar. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell