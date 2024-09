Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Wohnhaus

Heek (ots)

Tatort: Heek, Weberstraße;

Feststellzeit: 23.09.2024, 05.00 Uhr;

Die böse Überraschung wartete zu Hause: Bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub am frühen Montagmorgen stellte ein Mann fest, dass bei ihm eingebrochen worden war. Zu der Tat kam es in den vergangenen Wochen in Heek. Die Täter manipulierten ein Türschloss und gelangten so in das Gebäude an der Weberstraße. Was genau entwendet wurde, ist bisher unklar. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell