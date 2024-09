Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Getäuscht und Portemonnaie entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße;

Tatzeit: 23.09.2024, zwischen 20.30 Uhr und 20.35 Uhr;

Sie habe bei ihm Tabak käuflich erwerben wollen - mit dieser Begründung gewährte eine Frau einem jungen Mann Zutritt zu ihrer Wohnung in Bocholt. Am Montagabend spielte sich das Geschehen an der Werther Straße ab. Die Frau bezahlte den Tabak und der Unbekannte bat noch um ein Glas Wasser. Als die Bocholterin damit zurück ins Wohnzimmer kam, war der Mann weg. Mitgenommen hatte er die soeben verkaufte Tabakdose sowie das Portemonnaie der Geschädigten. Der etwa 25-Jährige trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Daunenjacke. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell