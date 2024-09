Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, L572;

Unfallzeit: 23.09.2024, 09.35 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat am Montagmorgen eine 26-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn. Die Vredenerin hatte die L572 in Richtung Stadtlohn befahren. Hinter der Einmündung zur L608 geriet sie aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kam ins Schleudern. Der Pkw überschlug sich und kam im Graben der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Schwerverletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten fest, dass die 26-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und leiteten ein Strafverfahren ein. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell