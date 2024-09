Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Firmenwagen eingedrungen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Isarstraße;

Tatzeit: zwischen 20.09.2024, 14.00 Uhr, und 23.09.2024, 07.20 Uhr;

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte am Wochenende in Bocholt. Die Täter drangen in einen Firmenwagen ein, der an der Isarstraße gestanden hatte. Daraus entwendeten die Diebe nach ersten Erkenntnissen einen Akku-Bohrhammer, eine Akku-Flex und eine Akku-Säbelsäge, allesamt der Marke Makita, sowie entsprechende Akkus. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell