Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 05.08.2024 "Körperliche Auseinandersetzung in der Amalienstraße" - 22-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wie bereits berichtet, geriet in der Nacht vom 03./04.08.2024 in der Karlsruher Innenstadt eine Gruppe von mehreren Männern in Streit. Vor einem Café in der Amalienstraße sollen zwei Männer im Alter von 26 und 50 Jahren mit Schlägen und Tritten attackiert worden sein. Im Zuge der Auseinandersetzung fielen offenbar auch Schüsse aus einer Schreckschusspistole. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5837833)

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 22-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Ermittler nahmen den Mann am Montagmorgen in Heidelberg fest. Er steht im dringenden Verdacht, an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein und einen der Geschädigten verletzt zu haben.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser setzte einen bereits zuvor erlassenen Untersuchungshaftbefehl wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung in Vollzug.

Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Bollinger, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell