POL-KA: (KA) Karlsruhe - Körperliche Auseinandersetzung in der Amalienstraße

In der Karlsruher Innenstadt geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Gruppe von mehreren Männern in Streit. Dabei fielen offenbar auch Schüsse aus einer Schreckschusspistole.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren zwei Männer im Alter von 26 und 50 Jahren gegen 00:10 Uhr zu Fuß in der Amalienstraße unterwegs. Vor einem Café sollen die Beiden wohl unvermittelt von circa sieben Männern mit Schlägen und Tritten attackiert worden sein. Bei der Auseinandersetzung sollen unter anderem auch mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole in Richtung der beiden Geschädigten abgefeuert worden sein. Den bislang unbekannten Tätern gelang es noch vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen zu flüchten. Der 26 Jahre alte Geschädigte wurde leicht verletzt, lehnte eine medizinische Behandlung allerdings ab. Sein 50-jähriger Begleiter wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666-5555 zu melden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es bereits am Freitag- sowie am Sonntagabend zu körperlichen Auseinandersetzungen im Bereich der Amalienstraße gekommen sein. Mögliche Tatzusammenhänge werden derzeit geprüft.

