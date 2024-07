Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau Pedelecfahrer schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Freitagmittag (19.07.2024) zog sich der Fahrer eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall in Bad Schwartau schwere Verletzungen zu. Dem Ermittlungsstand nach stürzte er mit seinem Elektrofahrrad ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn. Unter Begleitung eines Notarztes wurde der Ostholsteiner durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall um 12:45 Uhr. Ermittlungen ergaben, dass der 87-jährige Ostholsteiner mit seinem Pedelec die Carl-Diem-Straße befuhr. Beim anschließenden Überqueren der Ludwig-Jahn-Straße stürzte der Mann ohne Fremdverschulden zu Boden und prallte dabei mit seinem Kopf auf die Fahrbahn. Der Mann trug keinen Fahrradhelm und zog sich schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr konnte am Unfallort nicht ausgeschlossen werden. Deswegen wurde der Ostholsteiner unter Begleitung eines Notarztes zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Es besteht keine Helmtragepflicht. Jedoch empfiehlt die Polizei ausdrücklich das Tragen eines Fahrradhelmes. Dadurch kann die Gefahr von schweren Verletzungen bei einem Verkehrsunfall reduziert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell