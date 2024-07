Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Schönwalde am Bungsberg

Verkehrsunfall in Schönwalde - zwei Personen schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am vergangenen Dienstagmittag (16.07.) kam es im Bereich Schönwalde am Bungsberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen. Hierbei wurden beide Fahrer schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden.

Gegen 14:00 Uhr wurden Beamte der Polizeistationen Schönwalde und Lensahn zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Langenhagener Wegs entsandt. Dem Notruf wurde zuvor der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gemeldet.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhren beide Fahrzeuge auf der Straße in entgegengesetzte Richtung. In der gegenseitigen Vorbeifahrt kollidierten die zwei Volkswagen dann aus bislang unbekannter Ursache miteinander.

Sowohl der 20-jährige Fahrer des VW-Transporters als auch der 56-jährige Fahrzeugführer des VW T-Rocs wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine umliegende Klinik gebracht.

An beiden Kraftfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser dürfte nach polizeilicher Ersteinschätzung bei insgesamt etwa 25.000 Euro liegen.

Neben der Polizei waren am Unfallort auch die Freiwilligen Feuerwehren Schönwalde und Mönchneversdorf sowie ein Rettungshelikopter im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeistation Schönwalde.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell