Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - 26-jähriger nach Kollision mit Laterne leichtverletzt

Wetter (ots)

Am 05.01.2024 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger aus Witten mit seinem PKW die Straße An der Kohlenbahn in Fahrtrichtung Alt-Wetter. Am Kreisverkehr Vogelsanger Straße bog dieser aus ungeklärter Ursache nicht, wie vorgesehen, in den Kreisverkehr ein, sondern fuhr geradeaus. Er kollidierte dabei zunächst mit einem Verkehrszeichen und dann mit einer Straßenlaterne, wobei er sich leicht verletzte. Der Fahrzeugführer wurde einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr voll gesperrt.

