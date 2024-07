Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Timmendorfer Strand

Hochwertiger Geländewagen von Privatgrundstück entwendet - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (14.07./15.07.24) kam es in Timmendorfer Strand zum Diebstahl eines hochwertigen Mercedes-Benz Geländewagens. Der Geschädigte bemerkte die Tat an seiner Wohnanschrift und informierte die Polizei. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen gelang es nicht, den Wagen aufzufinden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Gegen 01:00 Uhr informierte ein Hausbewohner in Timmendorfer Strand die Polizei über den Diebstahl seines schwarzen Mercedes-Benz Geländewagens vom Grundstück seiner Ferienwohnung in der Strandallee.

Der Geschädigte bemerkte die nächtliche Tat, da er durch das Starten und die Motorengeräusche seines Wagens aufwachte. Als er durch ein Fenster sah, konnte er erkennen, wie seine mattschwarze G-Klasse ausgeparkt wurde und rückwärts vom Anwesen in Richtung Straße fuhr. Umgehend stieg er in einen Zweitwagen und versuchte den Tätern zu folgen. Direkter Sichtkontakt konnte im weiteren Verlauf allerdings nicht mehr hergestellt werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist bekannt, dass sich der gestohlene Wagen über die Strandallee in Fahrtrichtung Strandstraße und später über den Wiesenweg vom Tatort entfernte. Derzeit wird von mindestens zwei männlichen Tatbeteiligten ausgegangen, die sich zuvor gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück in der Strandallee verschafft haben. Einer der beiden Tatverdächtigen wird als korpulent mit dunkelgelockten Haaren beschrieben.

Nach Bekanntwerden der Tat, erfolgten umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen. Trotz mehrstündiger Suche gelangt es nicht, den Wagen ausfindig zu machen.

Die weiteren Ermittlungen hat nun das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck übernommen. Vor diesem Hintergrund werden aktuell Zeugen gesucht, die in der Nacht von Sonntag auf Montag auffällige Beobachtungen im Bereich der Strandallee in Timmendorfer Strand getätigt oder den markanten mattschwarzen Mercedes-Benz Geländewagen vom Typ G 63 AMG mit amtl. Kennzeichen des Landkreises Celle (CE) gesehen haben.

Infos nimmt die Polizei unter der Rufnummer: 0451-131 0 oder per E-Mail an: K13.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell