Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rollerdiebstähle in Landau

Landau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu drei Motorrollerdiebstählen in der Stadt Landau. Zwei der Roller wurden mittlerweile wieder in einem Gebüsch aufgefunden. Bei einem der Diebstähle wurde ein auffälliger Helm entwendet. Dieser konnte durch den Geschädigten am Landauer Hauptbahnhof bei zwei Jugendlichen festgestellt werden. Als er die Jugendlichen ansprach, bekam er die Antwort, dass der Helm durch den Jugendlichen entwendet wurde. Der Geschädigte gab sich dann als Eigentümer des Helmes zu erkennen, woraufhin diese fußläufig in Richtung Queichheimer Brücke flüchteten. Einen mitgeführten Roller und den Helm ließen sie dabei zurück. Bei dem Roller handelte es sich um einen weiteren entwendeten Roller der jedoch mit dem Kennzeichen des Geschädigten versehen war.

