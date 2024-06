Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Ladendiebstahl aus Drogeriemarkt

Landau (ots)

Am 08.06.2024 gegen 14:50 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl aus einem Drogeriemarkt in der Ostbahnstraße in Landau. Hierbei nahm eine Frau ca. 40 Jahre alt, schwarze lockige Haare, klein und kräftige Statur mehrere Flacons aus ihren Verpackungen und steckte diese in eine große blaue Umhängetasche mit Sonnenblumenmotiv. Beim Verlassen des Marktes wurde die Beschuldigte durch eine Mitarbeiterin angesprochen. Die Frau rannte daraufhin aus dem Geschäft und kollidierte dort mit einem Kleinkind. Ob dieses hierbei verletzt wurde, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

