POL-PDLD: Offenbach, Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Landau (ots)

Am 08.06.2024 gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L542 zwischen Offenbach in Herxheim. Aufgrund der Spurenlage befuhren beide Unfallbeteiligte hintereinander die L542 in Richtung Herxheim. Der vorausfahrende PKW wollte an einem Feldweg nach links abbiegen und übersah hierbei den gerade überholenden Motorradfahrer. Dieser kam durch die folgende Kollision zu Fall und zog sich schwere Verletzungen im Arm und Schulterbereich zu. Zur weiteren Behandlung wurde der Motorradfahrer mittels Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die L542 voll gesperrt werden.

