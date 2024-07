Polizeidirektion Lübeck

Ehrlicher Finder gibt Geldbörse mit 1.200 Euro bei der Polizei ab

Freitagvormittag (19.07.2024) brachte ein 65-jähriger Mann eine Geldbörse mit mehr als 1.200 Euro Bargeld als Inhalt zum 4. Polizeirevier in Lübeck. Diese fand der Lübecker kurz zuvor in einem Einkaufswagen eines Supermarktes in der Kronsforder Allee auf. Wenig später konnte die Besitzerin des Geldes ermittelt werden und diese nahm den hohen Geldbetrag glücklich in Empfang.

Gegen 10 Uhr erschien der couragierte Lübecker mit einer Geldbörse beim 4. Polizeirevier in der Possehlstraße, um diese samt Bargeld und Ausweisdokumenten als Fundsache in amtliche Verwahrung zu geben. In seinem Beisein wurde das aufgefundene Bargeld von Polizeibeamten gezählt und asserviert. Im Ergebnis waren es etwas mehr als 1.200 EUR in bar. Auf den ihm zustehenden Finderlohn verzichtete der 65-jährige Pensionär.

In der weiteren Folge gelang es, die Eigentümerin telefonisch zu erreichen, sodass sie eine Stunde später ihre verlorengeglaubten Sachen wieder in Empfang nehmen konnte.

Es ergeht ein großes Dankeschön an den ehrlichen Finder!

