Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision gegen Bus geprallt

Dachrieden (ots)

An der Einmündung von der Bundesstraße 247 nach Dachrieden ereignete sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zu Folge kann es zu einer Kollision zweier Autos nach einem Vorfahrtsfehler. Nach der Kollision schleuderte einer der Pkws gegen einen an der Einmündung wartenden Linienbus, der auf die Bundesstraße 247 auffahren wollte. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Bus konnte seine Fahrt eigenständig fortsetzen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu schaden. Da aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen kamen die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Bis alle Arbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen waren kam es zu Einschränkungen im Verkehr.

