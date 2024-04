LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Hachelbich (ots) - Unbekannte setzten vermutlich am Mittwochnachmittag einen Holzstapel bei Hachelbich in Brand. Aufgrund der Witterung kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Die Kameraden der Feuerwehr löschten das gelagerte Holt vollständig ab, ehe es vollständig verbrannte. Zur Schadenssummer liegen noch keine Informationen vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

mehr