Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

Unfall zwischen Kraftrad und Personenkraftwagen - Polizei sucht nach Zeugen

Lübeck (ots)

Im Lübecker Stadtteil Buntekuh kam es am letzten Donnerstag (11.07.) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Personenkraftwagen. Der Zweiradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne am Unfallort anzuhalten. Zur Aufklärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Fahrer eines Renault Arkana erstattete am Donnerstagmorgen Strafanzeige beim 1. Polizeirevier Lübeck und berichtete, dass er gegen 05:15 Uhr die Ziegelstraße befuhr. In Höhe der Einmündung Grapengießerstraße wollte er seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzen. Dabei überholte ihn der Fahrer eines Kraftrades auf der rechten Seite und der Außenspiegel des Personenkraftwagens wurde dadurch beschädigt. Der Zweiradfahrer setzte seinen Weg fort, ohne anzuhalten und sich mit dem anderen Unfallbeteiligten zu verständigen.

Durch den Zusammenstoß entstand am rechten Außenspiegel des Autos ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen trug der Fahrer des Zweirades dunkle Bekleidung. Es war mit einem amtlichen Kennzeichen des Kreises Ostholstein (OH) versehen.

Gegen den flüchtigen Fahrer des Motorrades wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 0451 131 7200 oder elektronisch über Buntekuh.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell