Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31, Titisee-Neustadt: Unbekannter Lkw-Fahrer begeht Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt]

Am 01.03.2024, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der B31 in Höhe von Titisee-Neustadt in Fahrtrichtung Freiburg, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer soll beim Wechseln der Fahrspur den hinter ihm fahrenden Pkw übersehen haben und dabei einen Sachschaden am Außenspiegel verursacht haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubter Weise von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell