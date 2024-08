POL-KA: (KA) Rheinstetten - Alkoholisierter Pkw-Fahrer mit Reifenschaden aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in Neureut eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:50 Uhr gewaltsam Zutritt über die Hauseingangstür in das Wohnhaus in der Stefan-Zweig-Straße. Die Unbekannten wurden durch den im Wohnhaus anwesenden Hund bemerkt, welcher anschlug. Daraufhin ...

mehr