POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in Neureut eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:50 Uhr gewaltsam Zutritt über die Hauseingangstür in das Wohnhaus in der Stefan-Zweig-Straße. Die Unbekannten wurden durch den im Wohnhaus anwesenden Hund bemerkt, welcher anschlug. Daraufhin verließen sie das Anwesen offenbar fluchtartig. Zuvor gelang es ihnen jedoch Gegenstände im Wert von rund 250 Euro zu entwenden. Teile des Diebesgutes wurden später in Tatortnähe aufgefunden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

