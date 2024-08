Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Freitagvormittag eine 82-jährige Radfahrerin zu, als sie mit ihrem Fahrrad in Karlsruhe-Durlach einen Bordstein hinunterfuhr und dabei zu Fall kam.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die Radfahrerin in der Straße An der Raumfabrik gegen 11:30 Uhr beim Losfahren an einem Bordstein offenbar alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich dabei am Arm. Kurz darauf stand die 82-Jährige wieder auf, stürzte unmittelbar danach jedoch erneut zu Boden und verletzte sich am Kopf.

Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde die schwer verletzte Frau vor Ort erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert.

