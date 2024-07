Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fische aus Teichbecken entwendet

Olpe (ots)

Der Polizei sind am Dienstag (30. Juli) Diebstähle aus zwei Fischteichen in der Dahler Straße gemeldet worden. Aus dem unteren Teichbecken haben unbekannte Täter in dem Tatzeitraum von Sonntag (28. Juli, 14 Uhr) bis Dienstag (30. Juli, 16:55 Uhr) circa 100 Fische gestohlen sowie das Wasser aus dem Teich abgelassen. Des Weiteren stellte ein Berechtigter fest, dass auch am Dienstag (30. Juli) zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr Unbekannte aus dem oberen Becken das Wasser aus dem Teich abließen und zehn Fische entwendeten. Zudem gingen die Unbekannten die Tür eines Gartenhauses an und beschädigten diese. Insgesamt entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Ein Zeuge beobachtete ein Motorrad, das von der Tatörtlichkeit wegfuhr. Dieses war mit zwei Personen besetzt. Es handelte sich dabei um eine "Piaggio" mit Versicherungskennzeichen. Dieses konnte abgelesen werden. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell