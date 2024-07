Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Wenden (ots)

Am Dienstag den 30.07.2024 kam es gegen 16:45 Uhr auf der Hauptstraße in Wenden auf Höhe der Hausnummer 31 zu einem Frontalzusammenstoß von zwei PKW. Ein 76-jähriger aus Wenden befuhr die Hauptstraße in Richtung Altenhof, er fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug. Der 76-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des anderen PKW, ein 49-Jähriger aus Wenden wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zudem waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitarbeiter einer Reinigungsfirma vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen, sowie auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen. Die Fahrbahn wurde in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt.

