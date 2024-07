POL-OE: Pedelec-Fahrerin verletzt

Kreis Olpe (ots) - Bei Verkehrskontrollen ergaben sich am Wochenende bei gleich zwei Pkw-Fahrern Verdachtsmomente auf einen möglichen Konsum von berauschenden Mitteln. In einem Fall, am Sonntag (28. Juli) gegen 12:15 Uhr, hielten Beamte einen 21-jährigen Pkw-Fahrer auf der Straße "Im Gründchen" in Würdinghausen an. Zuvor war er der Streifenwagenbesatzung ...

mehr