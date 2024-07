Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verdacht: Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Kreis Olpe (ots)

Bei Verkehrskontrollen ergaben sich am Wochenende bei gleich zwei Pkw-Fahrern Verdachtsmomente auf einen möglichen Konsum von berauschenden Mitteln.

In einem Fall, am Sonntag (28. Juli) gegen 12:15 Uhr, hielten Beamte einen 21-jährigen Pkw-Fahrer auf der Straße "Im Gründchen" in Würdinghausen an. Zuvor war er der Streifenwagenbesatzung aufgefallen, da er die Straße mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Während der Kontrolle ergaben sich dann Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Vortest ergab ein positives Ergebnis. Der Fahrer wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem untersagten die Beamten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige. Darüber hinaus erwartetet den Fahrer ein Bußgeldverfahren.

Des Weiteren ereignete sich auf der Straße Schallhollenloch in Attendorn am Sonntag (28. Juli) gegen 00:25 Uhr ein Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer die Straße mit seinem Fahrzeug bergauf. Er streifte dann mit der linken Fahrzeugseite eine Grundstücksmauer. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Dieser wurde durch einen positiven Vortest bekräftigt. Der Fahrzeugführer wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt, schrieben eine entsprechende Anzeige und beschlagnahmten den Führerschein. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

