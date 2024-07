Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 70-Jährige bei Radunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Alleinunfall mit einem Pedelec hat sich am Freitag (26. Juli) gegen 18:05 Uhr "Am Sonderner Kopf" ereignet. Dabei befuhr eine 70-Jährige das Gelände eines Campingplatzes und wollte an einer Schranke vorbeifahren. Sie verlor die Kontrolle über das Rad und stürzte. Die 70-Jährige verletzte sich am Kopf. Vor Ort wurde sie von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch behandelt. An dem Pedelec entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

