POL-PDNR: Dreister Geldbörsendiebstahl während des Einkaufs

Am Morgen des 24.05.2024 gegen 09:00 Uhr tätigte eine 75-jährige Geschädigte ihre Einkäufe im Netto-Markt in Betzdorf. Über einen gewissen Zeitraum hielten sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige im Umfeld der Dame auf, und versuchten zweimal vergeblich deren Geldbörse aus der deren Handtasche zu entwenden. Dabei lenkten sie die Geschädigte ab und schirmten das Geschehen vor den Blicken anderer Kunden ab. Beim dritten Versuch gelang es dem Haupttatverdächtigen letztlich, die Geldbörse zu entwenden.

Die Polizei Betzdorf bittet im Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen, welche wie folgt beschrieben werden können:

Haupttatverdächtiger: ca. 1,75 m, schmale Statur, graue Haare, Brille, dunkelblaue Jeanshose, dunkler Pullover (darunter ein helleres Hemd), hellblaue Schiebermütze, weiße Schuhe (vermutlich Turnschuhe/Sneaker)

Mittatverdächtiger: ca. 1,85-1,90m, korpulent, graue Haare, grauer Kinnbart, schwarze Jogginghose mit roten vertikalen Streifen (verm. Adidas), dunkles Shirt, hellblaue Sweat-Jacke, schwarze Kappe der Marke Adidas, dunkelbraune Schuhe mit hellbraunen/orangenen Schnürsenkeln

Weiterhin rät die Polizei:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

