POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Heimbach-Weis - Zeugensuche

Neuwied (ots) - In der Nacht vom 23. auf den 24.05.2024 wurden in der Gemeinde Windhagen drei Roller durch bislang unbekannte Täter entwendet. Eines der gestohlenen Fahrzeuge, welches nicht fahrbereit war, konnte im Anschluss im Nahbereich aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. ...

