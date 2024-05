POL-PDNR: Dachgeschossbrand in ehemaligem Hotel

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es zu einer Kollision in der Asbacher Straße zwischen einem Pkw und einem größeren Greifvogel. Durch die Kollision wurde der Vogel am Flügel verletzt, am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Den Polizisten der Linzer Polizeiinspektion gelang es vor Ort, den Vogel einzufangen und in die Wildvogelstation nach Kirchwald (Nähe Mayen) zu verbringen, wo er ...

