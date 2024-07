Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 78-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Am Montag (29. Juli) hat sich gegen 16:40 Uhr im Einmündungsbereich Mühlenstraße / Lenhauser Straße ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 62-jähriger Lkw-Fahrer die Mühlenstraße von Fretter in Richtung Lenhausen. Zeitgleich beabsichtigte eine 78-jährige Pkw-Fahrerin von der Lenhauser Straße nach rechts, auf die Mühlenstraße abzubiegen. Dabei fuhr die Autofahrerin auf den Anhänger des Lkw auf, sodass ein Reifen des Lkw platzte. In Folge des Zusammenstoßes verlor die 78-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wurde vor Ort durch ein Rettungswagenteam behandelt. An dem Pkw sowie dem Anhänger des Lkw entstand ein Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

