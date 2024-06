POL-PPRP: Ludwigshafen - Kind öffnet Fahrzeugtür und fällt heraus

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 14.06.2024, gegen 16 Uhr, wurden durch bisher unbekannte Täter auf dem EDEKA-Parkplatz in der Industriestraße drei Fahrzeuge durch Zerkratzen des Lacks beschädigt. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sucht Zeugen. Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

