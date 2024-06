POL-PPRP: Sachbeschädigung mehrerer Fahrzeuge

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (13.06.2024), gegen 16 Uhr, missachtete ein 34-jähriger Autofahrer beim Rechtsabbiegen vom Kaiserwörthdamm in die Rheinturmstraße den Vorrang eines 56-järhigen Radfahrers. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus entstand am Fahrrad ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Rückfragen bitte ...

